Теплоход с иностранными туристами сел на мель в Рыбинском водохранилище

Пассажирский теплоход, на борту которого находится 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

«В пяти километрах севернее населенного пункта Тихвинское из-за поломки рулевого управления сел на мель пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

«Интерфакс» сообщает, что речь идет о четырехпалубном речном теплоходе Viking Helgi, который совершает двухнедельные рейсы по России из Москвы и Петербурга. На борту, по данным телеканала, находятся 300 иностранцев и 100 членов экипажа.