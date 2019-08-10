В Раде назвали истинную цель встречи Зеленского и Трампа

Президентство Владимира Зеленского будет считаться неполноценным, если он не проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.

«Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное», – заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Волошин отмечает, что сам факт такой встречи является для нынешнего украинского лидера стилизацией его власти.

Также депутат подчеркнул, что Трамп приходится Зеленскому самым большим начальником.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он приглашать в Белый дом украинского коллегу Владимира Зеленского, не сразу понял, о ком идет речь и переспросил.

Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом. Стоит отметить, что Трамп приглашал Зеленского в столицу США еще 31 мая.

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