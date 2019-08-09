Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он приглашать в Белый дом украинского коллегу Владимира Зеленского, не сразу понял, о ком идет речь и переспросил.

«Господин президент, вы планируете приглашать вашего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом и какой бы совет вы дали ему?», – спросил журналист Трампа.

«О ком вы говорите?», – переспросил глава Белого дома корреспондента.

«Президент Украины Владимир Зеленский», – повторил журналист.

Американский лидер пояснил, что Зеленский будет приглашен в Белый дом и что он заключит «сделку» с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с нетерпением ждем встречи с ним».

Видео с диалогом журналиста и Трампа опубликовано в телеграм-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом. Стоит отметить, что Трамп приглашал Зеленского в столицу США еще 31 мая.