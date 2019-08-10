Кокорин признался в готовности бесплатно играть за «Зенит» до конца карьеры

Российский футболист Александр Кокорин, отбывающий наказание в исправительной колонии, заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно до конца карьеры.

Такое желание у него возникло после того, как в питерском клубе к нему отнеслись после задержания, передает Sports.ru.

«После того, как в «Зените» ко мне отнеслись, я готов за них завершить карьеру бесплатно», – сказал Кокорин.

В настоящий момент, как отмечает футболист, он свободный агент, никаких предложений от футбольных клубов пока не поступало.

Кокорин добавил, что наставник зенитовцев Сергей Семак постоянно поддерживает связь с его семьей.

«Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек», – отметил Кокорин.

10 августа в исправительной колонии состоялся матч меду ФК «Салют Белгород» и командой, за которую выступают заключенные, в том числе Александр Кокорин и Павел Мамаев. Команда заключенных выиграла у «Салюта» со счетом 4:2 в товарищеском матче.

Напомним, в мае суд признал футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, и футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, а также его брата Кирилла Кокорина и их знакомого Александра Протасовицкого виновными в побоях и хулиганстве.

В начале июня они были этапированы в исправительную колонию№4 в Белгородской области.

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