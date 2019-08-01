Задержанные в Татарстане сторонники ИГ готовились отравить сотрудников ФСБ и МВД

Сторонники «Исламского государства*» Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, задержанные в Татарстане, готовили массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников, об этом заявил представитель следствия на заседании в Вахитовском суде Казани.

Задержанные пытались найти яд для отравления сотрудников МВД и ФСБ в ведомственных столовых, они планировали узнать у правоохранителей служебную информацию и убить их, заявил следователь в суде, передает «Интерфакс».

Оба задержанных заявили, что не согласны с обвинением.

По решению суда Шамшутдинов и Зайнагутдинов были отправлены под арест до 29 сентября.

Подозреваемые были задержаны среду. У них изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. По данным ФСБ, мужчины готовили теракт «на одном из объектов инфраструктуры».