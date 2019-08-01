Арестованы подозреваемые в подготовке теракта в Татарстане

Вахитовский районный суд Казани арестовал двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане.

Первого подозреваемого, Руслана Шамшутдинова, суд арестовал до 29 сентября, передает РИА «Новости».

Второй подозреваемый, Зайнагутдинов Ильшат, также заключен под стражу на месяц и 29 суток, до 29 сентября, передает ТАСС.

Напомним, в среду, 31 июля, сотрудники ФСБ и МВД России в Татарстане задержали двоих готовивших теракт сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство*».

У подозреваемых были изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. По данным спецслужбы, мужчины готовили теракт «на одном из объектов инфраструктуры».

Кроме того, по информации ФСБ, они занимались вербовкой местных жителей в ряды террористов.