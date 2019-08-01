МЧС допустило согласие на помощь США в тушении пожаров

Россия может согласиться на предложение США о помощи в борьбе с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке, однако пока российская группировка справляется самостоятельно, заявил директор Департамента международной деятельности МЧС Владимир Соловьев.

«Мы благодарны американским коллегам за предложение оказать помощь в борьбе с лесными пожарами. При этом надо отметить, что в Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Но не исключаем возможности воспользоваться этим предложением», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что опыт подобного сотрудничества есть, когда Россия помогала в тушении пожаров в Нью-Мексико и Калифорнии.

Ранее сообщалось, что дым от сибирских лесных пожаров достиг США и Канады.

Также в четверг были опубликованы спутниковые фото лесных пожаров в Сибири.

Лесные пожары охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах введен режим ЧС. Дым накрыл более 800 населенных пунктов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД