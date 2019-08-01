Рогозин заявил о низком уровне загрузки ведущих предприятий Роскосмоса

Загрузка ведущих предприятий Роскосмоса не превышает 40-50%, сообщил генеральный директор госкомпании Дмитрий Рогозин после встречи с президентом Владимиром Путиным в четверг.

По его словам, в таких условиях Роскосмосу сильно помогают уже подписанные контракты с «Газпромом», «Газпром нефтью», «Транснефтью» и другими ведущими компаниями, связанные с диверсификацией ракетно-космической отрасли.

Он сообщил, что до конца года планируется в пять раз увеличить чистую консолидированную прибыль Роскосмоса по сравнению с 2018-м, передает РИА «Новости».

Согласно прогнозу, сообщил Рогозин, консолидированная выручка по итогам 2019 года вырастет до 444 млрд рублей по сравнению с 352 млрд рублей годом ранее.

Рогозин сообщил также, что в следующем году планируется провести не менее четырех пусков с космодрома Восточный.

Ранее Рогозин рассказал о «большой беде» при строительстве Восточного.