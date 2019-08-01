Члены ОП Москвы получат статус наблюдателей на митингах

Члены Общественной палаты (ОП) Москвы получат статус наблюдателя на митингах, заявил председатель Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму VII созыва Алексей Венедиктов.

«Я вчера встретился с [начальником ГУ МВД по Москве] Олегом Барановым, он согласился предоставить статус наблюдателя на массовых мероприятиях членам ОП Москвы. Вчера я направил 45 членам ОП предложения стать наблюдателем, на утро сегодня девять человек дали согласие. Сегодня к вечеру я отправляю в МВД итоговый список», – передает ТАСС слова Венедиктова.

По его словам, наблюдатель, например, сможет проверить условия содержания задержанных.

«Также наблюдатели на общественных мероприятиях получат соответствующие удостоверения, позволяющие им контактировать, в том числе и с полицией», – сказал Венедиктов.

Напомним, в субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, которая сопровождалась беспорядками. Участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. Пострадали восемь сотрудников Росгвардии. Было возбуждено несколько уголовных дел.

В несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны свыше тысячи человек, более половины из которых оказались не москвичами.