Бывшему крымскому министру смягчили меру пресечения на Украине

Днепровский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, которого на Украине обвиняли в совершении государственной измены.

«Днепровский районный суд г. Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест», – написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

«Виват заботливому Конституционному суду! Ждем заседания по Вышинскому и Ефремову...», – добавила Сарган.

В январе 2018 года Михальчевского арестовали на Украине, СБУ изъяла у него российский паспорт. В июне 2014 года Михальчевский ушел в отставку с поста министра здравоохранения Крыма в связи с неудовлетворительным состоянием отрасли.

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