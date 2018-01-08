На Украине арестовали бывшего крымского министра

Херсонский городской суд арестовал Петра Михальчевского, бывшего министром здравоохранения Крыма уже после воссоединения региона с Россией, сообщили в пресс-службе СБУ.

В отношении Михальчевского возбудили дела по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Государственная измена» Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении на сайте СБУ.

5 января сообщалось, что Служба безопасности Украины установила факт пребывания в Киеве Петра Михальчевского. У экс-министра изъяли российский паспорт и другие документы.

Михальчевский ушел в отставку в июне 2014 года в связи с неудовлетворительным состоянием отрасли и после ряда скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарства в аптеках.