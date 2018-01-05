СБУ изъяла российский паспорт у крымского экс-министра

Служба безопасности Украины установила факт пребывания в Киеве Петра Михальчевского, который был министром здравоохранения Крыма после возвращения региона в состав России.

«В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск», – говорится в сообщении на сайте СБУ.

У Михальчевского изъяли российский паспорт, служебное удостоверение и другие документы. В сообщении СБУ опубликована фотокопия документов с подписью главы Крыма Сергея Аксенова.

Михальчевский ушел в отставку в июне 2014 года в связи с неудовлетворительным состоянием отрасли и после ряда скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарства в аптеках.