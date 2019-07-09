Путин пообещал попросить «Росатом» изучить изобретение молодого ученого

Изобретение молодого ученого УрФУ – участника проекта платформы «Россия – страна возможностей» - будет изучено специалистами ГК «Росатом». Об этом студенту пообещал президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

На встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина глава государства пообщался со студентом, медалистом олимпиады «Я – профессионал» Романом Яговитиным. «Я – профессионал» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей». В олимпиаде сезона 2018/2019 Роман завоевал золотую медаль по направлению «Химия» и серебряную – по направлению «Физическая химия и катализ».

Студент рассказал Владимиру Путину, что со второго курса занимается научной работой на кафедре физической химии, и его работа связана с получением и изучением физико-химических свойств сложных оксидов. По его словам, оксидные соединения находят широкое применение в конструкции топливных элементов, с помощью которых можно снабжать энергией удаленные территории России, а также использовать их в качестве электроснабжения исследовательских экспедиций в Арктике.

Роман сообщил президенту о двух проблемах. Первая касается трудностей, связанных с внедрением университетских разработок в промышленность, а вторая – в насыщении российской промышленности преимущественно зарубежной продукцией.

«Российская наука готова предложить отечественные разработки, которые ничем не хуже зарубежных, а в большинстве случаев они могут даже их превосходить… Хотелось бы получить поддержку для университетских групп в плане внедрения наших разработок. Для решения этой проблемы я бы хотел предложить ряд мер. В первую очередь, необходимо увеличить роль государства в области производства и внедрения научных разработок. Необходимо создавать совместные проекты на стыке министерств науки, промышленности и торговли», – обратился к президенту Роман Яговитин.

Владимир Путин в ответ отметил, что Россия сейчас работает в этом направлении.

«Мы так и пытаемся делать, вот эти научно-образовательные центры для этого создаются. Есть другие способы и схемы, по которым мы стараемся помочь внедрять наши разработки», – сказал глава государства.

Роман попросил президента привлечь представителей бизнеса, в частности, госкорпорацию «Росатом» к продвижению разработок, в том числе Уральского университета.

«Они у нас есть. Также могу привести в пример и университеты, которые сотрудничают с нами – также разработки в данной области есть и у наших коллег», – сказал молодой человек.

«Вы считаете, что это может использовать «Росатом»? Я вам обещаю, что в ближайшее время с вами свяжется руководитель компании «Росатом» и поговорит на эту тему. Будем через ректора (работать)», – ответил на просьбу Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».