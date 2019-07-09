Путин в Екатеринбурге угостил маленького Владимира из многодетной семьи

Президент России Владимир Путин в Екатеринбурге встретился с многодетной семьей Сыропятовых, с которыми познакомился на вручении орденов «Родительская слава».

Видео со встречи публикует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

На первом видео Путин приглашает семью на чаепитие, и обращает внимание на небольшой синяк на лице младшего сына Сыропятовых – Владимира.

«Что это с ним?» – спросил Путин.

«Вчера первые три шага сделал», – ответила мама. «Упал?» – «Упал!» – «Ай-яй-яй!» – пожалел ребенка президент.

«Что это с ним? - Вчера первые три шага сделал. - Упал? - Упал! - Ай-яй-яй!»: Путин встретился в Екатеринбурге с многодетной семьей Сыропятовых, с которыми познакомился на вручении орденов Родительская слава pic.twitter.com/IaQY7Y7eEe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.

На втором видео Путин угощает этого же ребенка кексом.

«Я думал бумажку съест», – сказал Путин, угостив маленького Владимира.

«Я думал бумажку съест»: Владимир Владимирович, маленький Владимир и вкусная бумажка от кекса pic.twitter.com/If0fvORip1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.

Путин вручил ордена «Родительская слава» в конце мая в Кремле. 38-летний Максим Сыромятов – монтер пути Красноуфимской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», его супруга, 35-летняя Лилия Сыропятова, занимается воспитанием детей. У них девять детей. Старшей дочери 15 лет, она учится в 8 классе. Младший сын родился в 2018 году, его назвали Владимир.