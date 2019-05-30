Путин вручил в Кремле ордена «Родительская слава»

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30 мая, четверг  |  Последнее обновление — 19:36  |  vz.ru
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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Сербии грозит новый распад

Сербия – маленькая страна, которая боится стать еще меньшеФото: Marko Djurica/Reuters
На Балканах опять говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются в основном Сербию, а там уж «как получится». Большинство этих разговоров так разговорами и останется. Но на фоне взрывоопасного обострения обстановки в Косове следует вспомнить, какими еще регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Люди с хорошими лицами против провинции

Елена Кондратьева, журналист
Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовывали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочей развесистой клюквой. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...

США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...
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Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
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            Путин вручил в Кремле ордена «Родительская слава»

            30 мая 2019, 19:24

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Президент России Владимир Путин в четверг вручил в Александровском зале Кремля ордена «Родительская слава».

            «В современном полном противоречий мире принципиальная задача - укреплять сам престиж отцовства и материнства, общественный статус тех, кто растит и воспитывает много детей, дарит счастье и тепло домашнего очага тем, кто остался без попечения родителей, оказался в трудной жизненной ситуации в юном возрасте», – сказал Путин на церемонии вручения орденов, передает РИА «Новости».

            «Такие семьи, такие люди, как вы – достояние и благословение нашей страны, и мы будем стремиться к тому, чтобы только прибывало», – добавил он.

            Награды в этом году удостоены многодетные семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республики Алтай, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей.

            Так, одна из семей, получившая награду – Василий и Наталья Доценко из Санкт-Петербурга. У них  восемь детей. Отец работает водителем, его супруга – домохозяйка. Василию Доценко 58 лет, Наталье – 47 лет. В браке уже 24 года. У них четыре дочери и четыре сына. Все дети занимаются музыкой, некоторые из них являются дипломантами и лауреатами различных конкурсов, играют на фортепиано, скрипке, аккордеоне, гитаре, а также поют.

            Среди награждаемых – семья Дмитриевых из Москвы, в которой воспитываются 11 детей. Глава семейства Владимир Павлович работает гендиректором компании «Лукойл-Центрнефтепродукт».

            Самому Владимиру Дмитриеву 52 года. В 2015 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его супруга – Виктория Дмитриева, ей 36 лет, закончила Нижегородский университет по специальности «журналистика». Они поженились в 2003 году. Сейчас они совместно воспитывают 10 детей, старшему из которых 21 год, а младшему 3 месяца. Старший сын Тимофей учится на 4 курсе МГТУ им. Н.Э.Баумана. Четыре ребенка из 10 – дошкольники.

            У семьи Сергея и Оксаны Лисейцевых семеро детей. Они из Севастополя. Глава семьи является директором одной из компаний, более 10 лет занимается благотворительностью, его супруга – учителем изобразительного искусства. Младшему ребенку – шесть лет.

            Награды удостоена и семья пчеловода Петра Маркевича из Кабардино-Балкарии. У него с супругой Ольгой Георгиевной 12 детей. В браке они состоят с 1993 года. Старшей дочери – Кристине – 24 года. Младшая в семье – Элина, 2014 года рождения, сейчас воспитывается дома.

            У семьи Сайрановых из Уфы, которая также получила награду, семь детей. Старшей дочери 22 года, младшим дочерям – семь и пять лет.

            Награды удостоена также семья Сыропятовых из Свердловской области. 38-летний Максим Сыромятов – монтер пути Красноуфимской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», его супруга, 35-летняя Лилия Сыропятова, занимается воспитанием детей.

            У них девять детей. Старшей дочери 15 лет, она учится в 8 классе. Младший сын родился в 2018 году, его назвали Владимир. В 2015 году семье Сыропятовых за достойное воспитание семерых детей был вручен диплом «Родительская слава» I степени.

            Семья Кошкиных из Сахалинской области воспитывает восьмерых детей. Евгению Кошкину 47 лет, Светлане Кошкиной – 44 года. Они также состоят в браке 24 года, у них пятеро сыновей, три дочери. Младший ребенок учится во втором классе в Южно-Сахалинске.

            И еще одна семья, удостоившаяся награды – семья Тайченачевых из республики Алтай. Супруги проживают в селе Шебалино Шебалинского района, состоят в браке с 2002 года. У них девять детей, старшей – 16 лет, младшей дочери – два года.

            Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семь и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременно денежное поощрение 100 тыс. рублей.


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