Путин вручил в Кремле ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин в четверг вручил в Александровском зале Кремля ордена «Родительская слава».

«В современном полном противоречий мире принципиальная задача - укреплять сам престиж отцовства и материнства, общественный статус тех, кто растит и воспитывает много детей, дарит счастье и тепло домашнего очага тем, кто остался без попечения родителей, оказался в трудной жизненной ситуации в юном возрасте», – сказал Путин на церемонии вручения орденов, передает РИА «Новости».

«Такие семьи, такие люди, как вы – достояние и благословение нашей страны, и мы будем стремиться к тому, чтобы только прибывало», – добавил он.

Награды в этом году удостоены многодетные семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республики Алтай, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей.

Так, одна из семей, получившая награду – Василий и Наталья Доценко из Санкт-Петербурга. У них восемь детей. Отец работает водителем, его супруга – домохозяйка. Василию Доценко 58 лет, Наталье – 47 лет. В браке уже 24 года. У них четыре дочери и четыре сына. Все дети занимаются музыкой, некоторые из них являются дипломантами и лауреатами различных конкурсов, играют на фортепиано, скрипке, аккордеоне, гитаре, а также поют.

Среди награждаемых – семья Дмитриевых из Москвы, в которой воспитываются 11 детей. Глава семейства Владимир Павлович работает гендиректором компании «Лукойл-Центрнефтепродукт».

Самому Владимиру Дмитриеву 52 года. В 2015 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его супруга – Виктория Дмитриева, ей 36 лет, закончила Нижегородский университет по специальности «журналистика». Они поженились в 2003 году. Сейчас они совместно воспитывают 10 детей, старшему из которых 21 год, а младшему 3 месяца. Старший сын Тимофей учится на 4 курсе МГТУ им. Н.Э.Баумана. Четыре ребенка из 10 – дошкольники.

У семьи Сергея и Оксаны Лисейцевых семеро детей. Они из Севастополя. Глава семьи является директором одной из компаний, более 10 лет занимается благотворительностью, его супруга – учителем изобразительного искусства. Младшему ребенку – шесть лет.

Награды удостоена и семья пчеловода Петра Маркевича из Кабардино-Балкарии. У него с супругой Ольгой Георгиевной 12 детей. В браке они состоят с 1993 года. Старшей дочери – Кристине – 24 года. Младшая в семье – Элина, 2014 года рождения, сейчас воспитывается дома.

У семьи Сайрановых из Уфы, которая также получила награду, семь детей. Старшей дочери 22 года, младшим дочерям – семь и пять лет.

Награды удостоена также семья Сыропятовых из Свердловской области. 38-летний Максим Сыромятов – монтер пути Красноуфимской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», его супруга, 35-летняя Лилия Сыропятова, занимается воспитанием детей.

У них девять детей. Старшей дочери 15 лет, она учится в 8 классе. Младший сын родился в 2018 году, его назвали Владимир. В 2015 году семье Сыропятовых за достойное воспитание семерых детей был вручен диплом «Родительская слава» I степени.

Семья Кошкиных из Сахалинской области воспитывает восьмерых детей. Евгению Кошкину 47 лет, Светлане Кошкиной – 44 года. Они также состоят в браке 24 года, у них пятеро сыновей, три дочери. Младший ребенок учится во втором классе в Южно-Сахалинске.

И еще одна семья, удостоившаяся награды – семья Тайченачевых из республики Алтай. Супруги проживают в селе Шебалино Шебалинского района, состоят в браке с 2002 года. У них девять детей, старшей – 16 лет, младшей дочери – два года.

Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семь и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременно денежное поощрение 100 тыс. рублей.