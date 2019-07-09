Из-за ссоры Роснефти и «Транснефти» добыча в России упала до трехлетнего минимума

Общая добыча нефти в России в период с 1 по 8 июля сократилась до трехлетнего минимума из-за ограничения «Транснефти» приема сырья в систему, пишут СМИ со ссылкой на источник, знакомый со статистическими данными.

Производство сырья у Роснефти без учета СП сократилось за этот период на 11%, нефтедобыча в «Юганскнефтегазе» – на 30% к среднему уровню июня, передает Reuters со ссылкой на собеседника.

В Роснефти агентству сообщили, что вынужденно снизили добычу из-за сокращения приема нефти в систему «Транснефти».

Напомним, в понедельник «Транснефть» упрекнула Роснефть в желании получить компенсацию вместо помощи в разрешении кризиса с загрязнением нефти.

В свою очередь, в «Роснефти» заявили, что вместо подобных комментариев хотелось бы видеть «внятный и публичный план мероприятий, исключающих в перспективе махинации с сырьем в системе магистральных трубопроводов».

В Кремле объяснили, что эта ситуация является корпоративным вопросом.