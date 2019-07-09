Пескова спросили о ссоре «Транснефти» и «Роснефти»

Спор между «Транснефтью» и «Роснефтью» – это чисто корпоративный вопрос, Владимир Путин не в курсе разногласий компаний, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, знает ли президент о «публичной перепалке» компаний, Песков ответил, что Путин не в курсе, передает РИА «Новости».

«Это корпоративный вопрос, мы рекомендуем обратиться именно в эти компании за комментариями», – сказал представитель Кремля.

В понедельник «Транснефть» заявила, что после поездки главы «Роснефти» Игоря Сечина в Германию появились многочисленные негативные публикации о российской нефти в СМИ Германии. Также отмечалось, что «вместо активной помощи по организации новой логистики поставок через порты «Транснефти» «Роснефть» требовала компенсации.

В свою очередь, в «Роснефти» заявили, что вместо подобных комментариев хотелось бы видеть «внятный и публичный план мероприятий, исключающих в перспективе махинации с сырьем в системе магистральных трубопроводов».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что кризис с загрязненной нефтью уже преодолен. «Транснефть» с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объеме.