Кудрин предложил усилить ответственность чиновников за заморозку строек

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил усилить ответственность региональных чиновников за заморозку строек, на которые расходуются государственные средства.

Кудрин заявил, выступая в Госдуме, что в Счетной палате считают нужным «усилить ответственность за остановку объекта и, по сути, потери тех средств, которые на него тратились», передает ТАСС.

Он напомнил, что по результатам проверок в 2018 году в Северо-Кавказском федеральном округе Счетная палата установила более четырех тысяч объектов незавершенного строительства с объемом финансирования более 100 млрд рублей.

При этом строительство 1178 объектов было начато более восьми лет назад.

В 2019 году Счетная палата проводит по всей России анализ объектов незавершенного строительства и размещает их на информационной панели на сайте ведомства.

Кудрин заявил также, что выполнение регионами своих обязательств по ряду нацпроектов является проблематичным, некоторые обязательства могут оказаться непосильными.

Так, от каждого субъекта Федерации требуется заключение около 40-50 соглашений с федеральными органами исполнительной власти по исполнению соответствующих нацпроектов.

«Это больше четырех тысяч соглашений с регионами заключают сейчас федеральные органы исполнительной власти. Пока, кстати, в электронном бюджете нам не удается полностью видеть всю эту картину, мы ее стараемся вручную анализировать. И мы видим, что зачастую субъекты берут обязательства в рамках таких соглашений, но несколько непосильные для них», – добавил глава Счетной палаты.

По его словам, необходимо очень внимательно посмотреть на региональный аспект реализации нацпроектов: «В рамках анализа нацпроекта «Жилье. Городская среда» нами был проведен опрос реальной потребности регионов как в жилье, так и в ресурсах на его реализацию. Лишь 11% регионов считают возможным достижение установленных целей, 15% считают значение показателей недостижимыми, 38% отмечают риски недостижения».

По словам Кудрина, речь идет о необходимости проанализировать комплекс мер по достижению поставленных стратегических целей развития.

«Мы не говорим, что эти цели недостижимы. Мы говорим о том, что нам нужно предусмотреть те меры, которые бы обеспечили в конечном счете достижение», – добавил он.

Ранее сообщалось, что сообщить о проблемах реализации нацпроектов можно будет через специальный сервис.