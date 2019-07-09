В России нашли способ снизить вероятность авиакатастроф

Гендиректор концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николай Колесов заявил о создании системы воздушных сигналов (СВС-Л) с лазерным измерителем скорости и высоты полета летательных аппаратов, которая позволит снизить вероятность авиакатастроф.

Новинку собираются представить на авиасалоне МАКС-2019, которая начнется 27 августа в Жуковском.

«Установка на самолеты и вертолеты СВС-Л предотвратит возможное обледенение устройства при низкой температуре на больших высотах, из-за чего часто происходит ошибка в измерении воздушной скорости. Также разработка практически сведет на нет вероятность неправильных показаний приборов в кабине экипажа, ненормальной работы автоматических систем управления полетом. Это значительно сократит случаи развития аварийных ситуации и авиакатастроф», – передает РИА «Новости» слова Колесова.



Он отметил также, что в новой системе впервые был применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем установленные в настоящее время на самолеты приемники полного давления.

Напомним, в понедельник концерн КРЭТ (входит в Ростех) и компания «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС», входит в ОАК) договорились о поставках опытного образца новой навигационной системы для «Суперджет-100».