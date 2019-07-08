На «Суперджеты» установят новую российскую навигационную систему

Концерн КРЭТ (входит в Ростех) и компания «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС», входит в ОАК) договорились о поставках опытного образца новой навигационной системы для «Суперджет-100», сообщили в пресс-службе концерна.

Новая бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС-2015 была создана Московским институтом электромеханики и автоматики по программе импортозамещения для SSJ100, она также поставляется зарубежным производителям, передает РИА «Новости».

«БИНС-2015 по своим техническим и точностным характеристикам соответствует передовым зарубежным аналогам инерциальных навигационных систем для магистральных самолетов. В настоящее время совместно с АО «ГСС» разрабатывается документация для установки системы на борт SSJ100», – пояснил гендиректор АО «КРЭТ» Николай Колесов.

Система определяет местоположение борта без использования спутниковой навигации и связи с наземными объектами. Она может работать в автономном режиме без связи с внешним миром и определять координаты и давать полную информацию о навигационных параметрах движения самолета, таких как угол курса, тангаж, крен, ускорение, скорость движения и координаты.

КРЭТ выставит БИНС-2015 на экспозиции на международном авиасалоне МАКС-2019, оценочные летные испытания начнутся осенью 2019 года.