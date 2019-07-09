Саакашвили призвал украинцев не уподобляться грузинским журналистам

Украинским СМИ не стоит уподобляться грузинским журналистам, заявил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

Он заявил, что на канале «Рустави 2» его долгие годы «обзывали всем подряд», такой у журналистов был «метод», передает РИА «Новости».

«Мне кажется, что нам не надо следовать их методу», – заявил Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK.

Комментируя оскорбительное заявление Георгия Габунии, Саакашвили сказал, что против истеричности и эпатажа. Поведение грузинских журналистов он счел неуместным.

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При этом Саакашвили отметил, что «Рустави» является «потрясающим политическим институтом», который «принадлежит братьям Караманишвили». Он опроверг свое владение долей «Рустави 2». Саакашвили считает, что руководство вряд ли контролирует ситуацию.

Напомним, в воскресенье грузинский телеведущий Георгий Габуния позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина и его родителей.

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