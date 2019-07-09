Эксперты по-разному оценивают опасность утечки радиации с подлодки «Комсомолец»

«В том месте, где лежит затонувшая подлодка, нет никакой угрозы ни биоте, то есть живым организмам, ни уж тем более человеку», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественного совета госкорпорации Росатом Валерий Менщиков. Ранее западная пресса сообщила о превышении радиационного фона возле затонувшей советской лодки «Комсомолец».

«Мы абсолютно ответственно подходим к этой ситуации. Во-первых, мониторим. Во-вторых, никогда не врем, потому что могут быть иностранные проверки», – сказал член Общественного совета госкорпорации «Росатом» и совета Центра экологической политики Валерий Менщиков.

Он сообщил, что российские специалисты практически ежегодно проводят мониторинг в районе затонувшего «Комсомольца». По его словам, уровень радиации там невысокий и вся она быстро растворятся в океане, так что ее концентрация не угрожает живым организмам.

Что касается попыток норвежцев самостоятельно измерить радиационный фон вокруг подлодки, то эксперт подчеркивает, что в таких вещах политика не должна играть решающего значения.

«Желательно проводить совместные экспедиции. Слежение за этим местом идет очень аккуратное и последовательное. За ситуацией следит Курчатовский институт, гидрографические службы, МЧС. То есть ситуация находится под пристальным вниманием наших ученых и всех профессионалов, которые в этом задействованы», – заверил Менщиков.

О том, что радиационный возле одного из вентиляционных отверстий затонувшей в Норвежском море атомной советской подлодки «Комсомолец» выше в 100 тыс. раз, чем в чистой морской воде, сообщило норвежское агентство по ядерной безопасности. Причиной утечки радиации норвежцы считают постепенное разрушение внутренних конструкций подлодки.

В отличие от Менщикова, руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич обеспокоен сообщением из Норвегии.

«Если действительно из лодки начала выходить радиация, то она представляет опасность окружающей среде. Там есть животный мир, рыба. Подлодка лежит в зоне промышленного рыболовства Норвегии. Когда лодка затонула, норвежцы были очень обеспокоены. К лодке ходила группа экологов из Норвегии. Отбирали воды и осадок для анализа», – напомнил ученый, который лично участвовал в экспедициях для изучения состояния «Комсомольца», эти погружения совершались ежегодно с 1989 по 1995 годы.

«Мы тогда делали измерения, проводили радиационный мониторинг. В то время уровень был на фоновом уровне», – рассказал ученый газете ВЗГЛЯД.

Напомним, подлодка 3-го поколения К-278 «Комсомолец» была построена в 1983 году. 7 апреля 1989 года в результате пожара она затонула в Норвежском море. Погибло 42 человека. С тех пор субмарина лежит на дне, на глубине 1700 метров.

Утечка радиации идет, но угрозы для морской экосистемы она не представляет, заявил РИА Новости главный редактор независимого интернет-издания по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. По его словам, мониторинг ведется и зарубежными, и российскими специалистами.

«Некоторые СМИ сообщили о нынешней экспедиции таким образом, что создается впечатление, будто бы только сейчас зафиксирован выход радионуклидов с подводной лодки в морскую воду. Но это совсем не новость – это известно давным-давно, район вокруг подводной лодки очень тщательно мониторится, в том числе зарубежными специалистами», – сообщил Уваров.

«И они хорошо представляют себе ситуацию и то, что радиационная обстановка в районе затопления «Комсомольца» не представляет угрозы для добычи рыбы и морепродуктов – о чем как раз сейчас написало и норвежское издание The Barents Observer», – сказал Уваров.