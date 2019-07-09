Норвегия заявила об утечке радиации с затонувшей советской подлодки

Норвежское агентство по ядерной безопасности утверждает, что радиационный фон возле затонувшей в Норвежском море атомной советской подлодки «Комсомолец» выше в 100 тыс. раз, чем в чистой морской воде.

«Так выглядит сейчас советская подлодка «Комсомолец» – спустя 30 лет после гибели в Норвежском море. Исследователи получили первые снимки крушения поздно вечером в воскресенье», – говорится в Twitter агентства.

Агентство утверждает, что из нескольких проб, которые были взяты у вентиляционного отверстия «Комсомольца», одна показала радиоактивный уровень, превышающий в 100 тыс. раз показатели чистой морской воды, сообщает RNS со ссылкой на портал TV2.

Предполагается, что утечка произошла из-за постепенного разрушения внутренних конструкций подлодки.

Подлодка 3-го поколения К-278 «Комсомолец» была построена в 1983 году. 7 апреля 1989 года в результате пожара она затонула в Норвежском море. Погибло 42 человека. Субмарина находится на глубине 1700 метров.