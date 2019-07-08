Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2020 года годом памяти и славы в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Организация и проведение Года памяти и славы возложена на оргкомитет «Победа».

В указе также уточняется, что правительство должно в месячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года памяти и славы.

Ранее глава государства пригласил на празднование 75-летия Победы своих коллег Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Биньямина Нетаньяху.