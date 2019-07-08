Зеленский запретил назначать военных на должность главы минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский запретил назначать на должность министра обороны страны военных.

Соответствующий указ опубликовали в понедельник на сайте президента Украины, передает ТАСС.

Этот указ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые полежат замещению лицами высшего офицерского состава, а также в список предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

Отмечается, что военных теперь нельзя будет назначать на должности министра обороны, его заместителя, а также директора департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

При этом прежде лица высшего офицерского состава могли занять должность главы минобороны или его заместителя.