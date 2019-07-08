В Москве выбрали лучшие панно для оформления храма в Тушине

В понедельник в Москве состоялась церемония награждения лауреатов Открытого общероссийского конкурса по выбору эскизов мозаичных панно для оформления Храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине.

Победителем конкурса стал Александр Корноухов, второе место занял Анатолий Гончаренко, третье – Алина Баталина. По итогам участники получат три премии в размере: за первое место – 1 млн. 500 тысяч рублей, за второе – 1 млн. рублей, за третье – 800 тысяч рублей. Четвертая специальная премия составит 200 тысяч рублей. Жюри решило четвертое призовое место присудить Кэти Меладзе – за оригинальность.

Напомним, что с прошлого года у набережной Москвы-реки в столичном районе Тушино строится архитектурный комплекс, который будет состоять из Храма святого равноапостольного князя Владимира, отдельно стоящих звонниц, часовен и наконец – культурно-выставочного центра. 58-метровый храм рассчитан на 785 человек и его внешний периметр будут украшать мозаичные панно. Сюжетная программа мозаичного декора храма охватывает более чем тысячелетнюю историю Русской православной церкви.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале стартовал прием заявок от художников, и до 17 июня участники передали 49 эскизов мозаичных панно. Затем жюри, в котором состояли министр культуры Владимир Мединский, совладелец «Спартака» Леонид Федун, представители РПЦ, искусствоведы и архитекторы, выбрало лучшие работы.

«Конкурс действительно проводится широко и масштабно, масштабные люди в нем и участвуют. Например, представители администрации президента, интересные художники», – сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Юревич, член жюри конкурса. Он добавил, что строительство идет в рамках программы по строительству храмов в Москве, – «200 в Старой Москве и где-то 150 в Новой Москве».

Народный художник России Евгений Максимов, который также входил в жюри, заявил газете ВЗГЛЯД, что подобные конкурсы крайне важны не только для церкви, но и для российских художников.

«Такого рода конкурсы имеют огромное значение, и они стали проводиться достаточно часто. Это очень положительное дело, так как некая конкуренция между художниками очень важна и нужна. В своем роде это такой экзамен на профпригодность», – сказал член жюри.