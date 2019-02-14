Стартовал конкурс на лучший эскиз мозаики для храма князя Владимира в Тушине

Стартовал Открытый общероссийский конкурс по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в московском районе Тушино.

В 2018 году началось строительство Духовно-культурного центра на территории жилого района «Город на реке Тушино – 2018». У набережной Москвы-реки будет возведен архитектурный комплекс, состоящий из храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине, отдельно стоящей звонницы, часовни и культурно-выставочного центра, говорится в пресс-релизе организаторов конкурса, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Внешний периметр храма, рассчитанного на 785 прихожан, по задумке архитекторов будут украшать мозаичные панно. Сюжетная программа мозаичного декора храма охватывает более чем тысячелетнюю историю Русской Православной Церкви, начиная с исторического момента выбора веры князем Владимиром до восстановления поруганных святынь – соборов, монастырей и церквей на рубеже 20-21 веков. Так, например, у главного входа в храм прихожан будут встречать фигуры святого благоверного князя Владимира и святой благоверной княгини Ольги. С восточной стороны храма будет располагаться образ Святой Троицы в центральной нише, а по сторонам от нее – фигуры святого князя Димитрия Донского и святой княгини Евфросинии Московской. В боковых нишах, обрамляющих северный портал, будут изображены святые благоверные князья Александр Невский и Даниил Московский. А в боковых нишах, обрамляющих южный портал, – святые страстотерпцы Борис и Глеб с одной стороны и святой благоверный князь Андрей Боголюбский с другой стороны.

11 февраля был объявлен старт приема заявок на участие в Открытом общероссийском конкурсе по выбору живописных эскизов мозаичных панно арочного пояса и входных порталов храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине. В конкурсе могут принять участие все желающие.

В состав жюри вошли представители РПЦ, выдающиеся искусствоведы, художники и архитекторы.

Призовой фонд Конкурса составляет 3,3 млн рублей. По итогам Конкурса участникам будут присуждены три денежные премии в размере: за первое место – 1,5 млн рублей, за второе – 1 млн рублей, за третье – 800 тыс. рублей. Победитель может быть приглашен к реализации проекта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2019 года. Срок окончания подачи работ – до 1 мая 2019 года. Результаты конкурса будут объявлены 15 мая 2019 года.