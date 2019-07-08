В метро Тбилиси убрали название станции на русском

Со стены на станции метро «Делиси» в Тбилиси убрали название на русском языке, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.

«Надпись не соответствовала грузино- и англоязычной системе, ее демонтаж уже долгое время стоял в повестке дня», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Напомним, 20 июня в Тбилиси вспыхнули антироссийские акции протеста. Вслед за этим Россия ввела ограничения против Грузии, в том числе запретив полеты российских авиакомпаний в эту страну.

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