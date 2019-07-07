Подсчитаны убытки российских авиакомпаний из-за Грузии

По предварительной оценке Министерства транспорта, убытки российских авиакомпаний от прекращения полетов в Грузию составят 3 млрд рублей, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

«Очень предварительно мы оценивали эту сумму в районе около 3 млрд рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды», – приводит его слова РИА «Новости».

Дитрих добавил, что в настоящее время компании подсчитывают убытки с учетом объема возвращенных билетов. По его словам, в концу следующей недели могут быть представлены уточненные расчеты.

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Министр добавил, что на понедельник, 8 июля, и последующую неделю готовятся дополнительные средства для вывоза из Грузии через соседние аэропорты российских туристов, которые могут захотеть вернуться после запрета полетов.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоятся в воскресенье, 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекращается.

Напомним, Россия ввела ограничения против Грузии из-за организованных оппозицией и частью общества антироссийских акций протеста.

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