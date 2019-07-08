У могил иностранных военных предложили ставить таблички «От русского меча погиб»

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил возле захоронений иностранных военных, которые воевали с Российской империей или СССР, ставить таблички с надписью: «Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб».

Дегтярев предлагает внести изменения в федеральный закон «О погребении и похоронном деле». В законопроекте указывается, что такие таблички должны находиться на расстоянии не более одного метра от входа на захоронения военнослужащих, которые воевали против Российской империи или СССР. Текст на табличке должен быть написан по-русски и продублирован на государственном языке иностранных государств, чьими гражданами были военнослужащие, передает РИА «Новости».

Дегтярев пояснил, что это необходимо для предотвращения героизации военнослужащих иностранных государств и их союзников, которые воевали с российским государством, через увековечивание их участия в военном вторжении в страну.

«Потомки военных, вторгшихся в нашу страну, часто не готовы принимать нелицеприятную правду о своих предках. Некоторые из них становятся активистами движений по обелению памяти о родственниках. Самыми яркими примерами являются потомки коллаборантов и просто нацистов из республик Прибалтики и Украины – при поддержке или попустительстве местных органов власти путем фальсификации истории они превращают злодеев в участников боевых действий с противоположной линии фронта и даже героев. Российское государство не должно потворствовать их планам», – говорится в пояснительной записке к документу.

Финансировать расходы по установке информационной таблички предлагается за счет средств иностранных государств, чьи военнослужащие захоронены на соответствующих захоронениях.