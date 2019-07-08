Погребинский: Телемост Россия – Украина станет сильным ударом по националистам

«Телемост может стать сильным ударом по этой всей уходящей компании – парламенту и националистам. И они, конечно, попытаются не допустить его проведения», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя планы телеканалов «Россия 1» и украинского NewsOne провести телемост под названием «Нам надо поговорить».

«Во-первых, в законодательстве Украины записано, что Россия – это страна-агрессор. Во-вторых, после громкого поражения сегодняшнего лидера украинских националистов – Петра Порошенко со его лозунгом «Армия, язык, вера» – они находятся в полуистерическом состоянии и цепляются за все возможности удержать ситуацию под контролем, не давая Зеленскому внести хоть какое-то равновесие в политическую картину сегодняшней Украины», – считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт отметил, что он знал о готовящемся телемосте, планы по его проведению вполне ожидаемы, и предупреждал организаторов о возможных попытки противостоять этому.

«Тем не менее, вдохновители этой идеи действуют весьма решительно. Посмотрим, что из этого получится», – сказал собеседник.

Говоря о значимости телемоста, Михаил Погребинский отметил, что у него, по всей видимости, будет очень высокий рейтинг, потому что он выглядит как сенсация. Конечно, такого эффекта, как от знаменитого телемоста Россия – США, где была произнесена ставшая крылатой фраза «в СССР секса нет», вряд ли стоит ожидать.

«Но это будет настолько сильным ударом по всей этой уходящей компании, парламенту и националистам, что они, конечно, постараются как-то на это отреагировать. Будут демонстрации, будут попытки не допустить проведение», – подчеркнул эксперт.

«Безусловно, один телемост не может повлиять на отношения России и Украины. Но он может немного изменить атмосферу в каждой из двух стран. Конечно при условии, что его удастся провести без серьезных последствий», – резюмировал Погребинский.

Напомним, ранее в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 1» было объявлено, что телемост с украинским телеканалом NewsOne пройдет в течение двух часов – с 18.00 до 20.00, 12 июля.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, планы журналистов двух стран всполошили Верховную раду Украины. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и депутат Рады Анна Гопко призвали провести заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины по данному вопросу. Гопко заявила о «ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем», а Ляшко призвал «очистить информационное пространство от влияния Кремля».

В свою очередь СБУ предложила наказывать каналы за телемост с Москвой.

С осуждением проекта выступил и Украинский союз журналистов, призвав коллектив телеканала NewsOne «соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов».

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения телемоста между Москвой и Киевом заслуживает высокой оценки.