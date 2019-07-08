Британский министр пообещал извиниться перед дочерью Трампа

Британский министр внешней торговли Лиам Фокс планирует извиниться перед Иванкой Трамп за утечку докладных записок британского посла в США в адрес ее отца – американского президента Дональда Трампа. Об этом Фокс заявил перед встречей с Иванкой в США.

«Я принесу извинения за то, что наши госслужащие или отдельные представители политических кругов повели себя не так, как от них ожидают у нас или в США, и в данном случае допустили неприемлемую и из ряда вон выходящую ошибку [передав дипломатические документы прессе]. Подобные вредоносные утечки – пример непрофессионального, неэтичного и непатриотичного поведения», – сказал Фокс в эфире радиостанции Би-би-си, передает ТАСС.

Он добавил, что подобные высказывания могут нанести вред отношениям двух стран и повлиять на круг интересов в сфере безопасности.

Напомним, британский посол в США Ким Дэррок предсказал Трампу позорный финал карьеры. Глава МИД Британии Джереми Хант был вынужден оправдываться за эти слова.