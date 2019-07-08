Москву сравнили с 11 мировыми мегаполисами

Аналитики PwC по заказу Московского урбанистического форума выяснили, как изменилось качество жизни в Москве за пять лет. В рамках исследования российскую столицу сравнили с другими мегаполисами мира, в том числе Нью-Йорком, Лондоном, Сингапуром, Сан-Паулу, Шанхаем, Гонконгом, Мехико и другими.

Всего было выбрано четыре критерия: доступность жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровень благоустройства города, развитие транспортной системы и обеспеченность коммерческой недвижимостью.

Так, удалось установить, что по обеспеченности жильем Москва заняла восьмое место – хотя каждый год строится более 3 млн кв. м жилья, этого все равно недостаточно.

Однако сейчас купить квартиру в Москве проще, чем в 2014 году. При расчетах аналитики сравнили доходы среднестатистического домохозяйства с расходами на покупку квартиры в ипотеку.

По экономичности потребления холодной воды на человека Москва заняла второе место (133 л на человека в день), меньше потребляют только жители Берлина (117 л), а, например, Нью-Йорк по этой статье расходов первый (435 л).

Также Москва вошла в топ-3 по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi (7,3 тыс.) По их числу российскую столицу опережают Сингапур и Сеул – 20 тыс. и 8,7 тыс. соответственно. А по числу городских камер видеонаблюдения Москва (168 тыс.) уступает Лондону, Пекину и Шанхаю.

Столица России занимает восьмое место по плотности улично-дорожной сети и второе – по вводу дорог. Так, в 2018 году в столице было построено 127,8 км дорог. На первом месте Пекин с 132 км.

Кроме того, была рассмотрена доступность аренды офисов. Москва по данному показателю вошла в пятерку. Средняя ставка аренды офиса равна примерно 454 долларов за один кв. м в год. Дороже всего обойдется аренда в Лондоне (1,5 тыс. долларов за один кв. м в год), а дешевле всего – в Сан-Паулу (один кв. м обойдется в 284 долларов).

Ранее Сергей Собянин рассказал, на сколько выросла Москва за 150 лет.