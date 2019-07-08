Новый президент Латвии ошибся в тексте присяги

Экс-судья Суда Евросоюза Эгил Левитс принял присягу и вступил в должность президента Латвии.

«Я клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу народа Латвии. Я будет делать все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию Латвии и ее жителей. Я буду свято чтить конституцию Латвии и законы государства. Я буду относиться справедливо ко всем и выполнять свои функции по совести», – заявил Левитс в ходе присяги, передает РИА «Новости».

При этом Левитс дважды повторил текст присяги, так как в первый раз вместо sirdsapzina – «совесть» свежеизбранный президент сказал apzina – «сознание».

Напомним, 29 мая Сейм Латвии с первой попытки избрал судью Суда Европейского союза Эгилса Левитса новым президентом республики.