Минфин заявил о базовом условии возвращения в Россию иностранных компаний

Минфин: Возврат иностранных компаний в Россию будет происходить на рыночных условиях

Tекст: Ирма Каплан

Министерство финансов сообщило, что возвращение иностранных компаний в Россию будет происходить на рыночных условиях с учетом отраслевой специфики, передает ТАСС.

«Наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях при предъявлении дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики», – заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Он отметил, что работа над критериями для возврата иностранных компаний ведется активно, министерство разрабатывает детали процесса для создания благоприятных условий возвращения зарубежного бизнеса в страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов занимается разработкой перечня требований по возврату иностранных компаний на российский рынок, а также готовит этот список по поручению президента России Владимира Путина, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.



Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.