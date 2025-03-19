  • Новость часаКремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
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    У Украины есть шанс пробиться в ЕС сквозь Венгрию
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    Российский бизнесмен Ахмедов исключен из санкционного списка Британии
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа
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    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    11 комментариев
    19 марта 2025, 15:56 • Новости дня

    В России начали готовить требования к возвращающимся западным компаниям

    В России начали готовить требования к возвращающимся западным компаниям
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство финансов занимается разработкой перечня требований по возврату иностранных компаний на российский рынок, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

    Министерство занято подготовкой списка требований по поручению президента России Владимира Путина, сказал Чебесков, передает ТАСС.

    «Но, на самом деле, тут нам требуется, естественно, согласовать все эти требования не только внутри правительственной подкомиссии, но также с ключевыми ведомствами. Это Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, с теми ведомствами, которые работают, с которыми мы работаем в рамках правительственной подкомиссии», – указал он.

    Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

    19 марта 2025, 02:28 • Новости дня
    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям

    «Коммерсант»: На встрече с РСПП Путин рассказал, в каком случае Россия не будет претендовать на Одессу

    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Как рассказали участники закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не станет претендовать на Одессу, если в ближайшее время на переговорах по урегулированию украинского конфликта Крым и другие воссоединившиеся с Россией регионы будут признаны российскими.

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников встречи, Путин заявил, что признание Крыма в составе России, а также автономии Донбасса могло предотвратить начало специальной военной операции на Украине, теперь же на переговорах по украинскому урегулированию речь идет о том, что территории, освобожденные российскими войсками, не могут быть переданы Украине.

    «Также РФ может потребовать признать Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в составе России. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине», – приводит издание слова участников съезда, рассказавших об общении с президентом.

    Также в закрытой части встречи Путин пояснил, что боевых действий удалось бы избежать, если бы с Москвой «начали разговаривать» и «услышали» российскую позицию.

    «Сначала – о признании Крыма. Потом, когда выяснялось, что слышать не хотят, – о признании автономии Луганской и Донецкой республик. Наконец, о признании их, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России», – пишет издание.

    Отмечается, что «чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться», а затем оказалось, что «ее вообще уже нельзя остановить».

    «Они не успевают окапываться», – приводит слова Путина «Коммерсант».

    Напомним, Путин, выступая на съезде РСПП, обвинил страны Запада в нецивилизованном подходе к правовым нормам в экономике и политике. Путин заявил о новой спирали экономического соперничества в мире, подчеркнув изощренность и непримиримость глобальной конкурентной борьбы. Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

    Коментарии (33)
    19 марта 2025, 00:35 • Новости дня
    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»

    Захарова ответила на слова Зеленского «мы не салат и не компот»

    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что Украина – «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у Москвы. Она указала, что киевский режим похож на то, во что превращается еда после процесса переваривания.

    Захарова отметила, что в данном случае Зеленский говорит правду. «Киевский режим – не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», – заявила Захарова в Telegram.

    Во вторник состоялись переговоры России и США на высшем уровне. Комментируя их, британский аналитик Майкл Кларк напомнил о дипломатической пословице: «Если вы не за столом, вы в меню». По его мнению, в данном случае «в меню» оказалась Украина. На его слова отреагировал Зеленский. Глава киевского режима с возмущением сказал, что Украина – «не салат и не компот», чтобы оказаться «в меню» у России.

    Зеленский и прежде на посту украинского лидера произносил фразы, которые позднее ему не раз с насмешкой припоминали. Так, еще в начале президентского срока он пытался убедить членов полка «Азов» (признан в России террористической организацией) сложить оружие. Получив отказ, он рассерженно заявил: «Я не лох».

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    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 19:31 • Новости дня
    Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис
    Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский философ Александр Дугин заявил, что президент России Владимир Путин спас жизнь Дональду Трампу, поддержав Камалу Харрис на выборах президента США.

    На пресс-конференции Дугин выразил мнение, что если бы Владимир Путин открыто поддержал Трампа, то последний подвергся бы серьезной опасности, передает РИА «Новости».

    «Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис», – отметил Дугин, добавив что это «абсолютно правильный ход настоящего стратега».

    Философ подчеркнул, что Трамп должен быть благодарен Путину за такой шаг.

    Напомним, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума с иронией заявил, что Россия после того, как Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис.

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    18 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп поручил пересмотреть санкции из-за угрозы доллару

    Бессент: Трамп поручил пересмотреть санкции из-за угрозы доллару

    Трамп поручил пересмотреть санкции из-за угрозы доллару
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть санкции, считая их угрозой для роли доллара в мировой экономике, сообщил министр финансов Скотт Бессент.

    Бессент в интервью Fox Business пояснил, что Трамп считает нынешние санкции, которые он назвал «ленивыми», подрывающими роль доллара как мировой резервной валюты, передает ТАСС.

    Министр отметил, что «люди отказываются от доллара», что требует перехода к «максимально действенным санкциям». По его словам, на протяжении длительного времени применялись неэффективные меры, которые не укрепляли экономическую позицию США.

    Глава Минфина также отметил, что рестрикции предыдущей администрации Джо Байдена были малоэффективными в отношении России, так как Байден опасался влияния на цены на энергоносители в США. Бессент оценил эффективность санкций демократов на шесть из десяти, подчеркнув, что Трамп поручил при необходимости ужесточить их до десяти из десяти.

    Ранее США выразили готовность ввести самые жесткие санкции против России.

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    18 марта 2025, 19:23 • Новости дня
    Захарова возмутилась выдвижением Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН

    Захарова раскритиковала выдвижение Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН

    Захарова возмутилась выдвижением Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу выдвижения Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, учитывая нацистское прошлое ее деда.

    Она выразила недоумение по поводу того, что внучка человека, связанного с нацистской идеологией, может занять пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в год 80-летия Великой Победы, передает ТАСС.

    «Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится «подвигом деда», в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», – подчеркнула Захарова.

    Правительство Германии намерено предложить кандидатуру Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025–2026 годы. Эту информацию подтвердило агентство DPA, ссылаясь на источники в немецком правительстве. Ожидается, что Генассамблея изберет Бербок в июне, а в сентябре она заступит на новую должность.

    На данный момент Бербок исполняет обязанности министра иностранных дел Германии. В мае она планирует представить свою рабочую программу в Нью-Йорке. По данным агентства DPA, ее избрание считается формальностью. В правительстве ФРГ считают, что назначение Бербок станет показателем приверженности Германии принципам ООН.

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    18 марта 2025, 20:30 • Новости дня
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, сообщили в Кремле.

    Кроме того, оба лидера выразили поддержку нормализации двусторонних отношений, подчеркивая необходимость совместной ответственности за мировую стабильность, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Президенты договорились продолжать поддерживать контакт по всем обсуждаемым вопросам.

    «Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», – говорится в сообщении.

    В рамках разговора Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной проработке путей урегулирования украинского конфликта, стремящегося к устойчивому характеру. Это урегулирование должно учитывать устранение первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности. Он также высказал готовность к продолжению усилий по мирному разрешению конфликта на Украине.

    «Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США», – сообщил Кремль.

    В ответ на инициативу президента США о 30-дневном перемирии, российский лидер обозначил необходимость обеспечения контролируемого прекращения огня по всей линии соприкосновения и остановки мобилизации на Украине. Также выражены опасения по поводу недоговороспособности киевского режима и его склонности к нарушению договоренностей.

    Путин обратил внимание на преступления против гражданского населения Курской области украинскими боевиками и отметил, что для предотвращения эскалации необходимо прекратить иностранную военную помощь Украине. Он подтвердил готовность России обеспечить гуманное обращение с украинскими военными, сдающимися в плен.

    Путин поддержал предложение Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал команду российским военным. Также он конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море и предложил начать переговоры для обсуждения деталей.

    Помимо этого, лидеры обсудили широкий спектр направлений для потенциального сотрудничества, включая экономику и энергетику: «Рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике». Также планируется создание экспертных групп для детального изучения вопросов украинского урегулирования, которые помогут выработать совместные подходы к решению конфликта.

    Также президенты уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Они договорились предпринимать совместные усилия для стабилизации напряженной обстановки в этих регионах.

    Помимо этого, стороны подчеркнули необходимость налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, что поможет улучшить атмосферу в российско-американских отношениях. «Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта», – отметили в Кремле.

    Трамп одобрил инициативу Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Коментарии (26)
    19 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Белорусские силовики вручили задержанному комику Останину мясорубку
    Белорусские силовики вручили задержанному комику Останину мясорубку
    @ t.me/skmoscowgsu

    Tекст: Антон Антонов

    Стендап-комик Артемий Останин был задержан в Белоруссии при попытке скрыться от правосудия, белорусские силовики перед передачей задержанного российским коллегам вручили ему мясорубку, сообщают в соцсетях.

    Останин пытался через Минск «улететь в третьи страны», скрываясь от обвинений по статье 282 УК России. «После скандала в Сети он стал оправдываться, что его «не так поняли». Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», – пишет Telegram-канал «Белорусский силовик».

    Мясорубка является отсылкой к оскорбительной шутке Останина, в которой тот глумился над матерями участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении комика Останина завели дело за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО. Останин был задержан. В ходе выступления комик высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность лиц. Сам он после задержания принес извинения и заявил, что не пытался никого оскорбить.

    Коментарии (17)
    19 марта 2025, 09:10 • Новости дня
    Экс-губернатор Севастополя предстал перед британским судом

    Экс-губернатор Севастополя Овсянников предстал перед британским судом

    Экс-губернатор Севастополя предстал перед британским судом
    @ ANDY RAIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предстал перед судом в Лондоне по обвинению в нарушении санкций, связанных с покупкой Mercedes и оплатой обучения детей.

    Овсянников, его жена и брат обвиняются в нарушении санкций, наложенных сначала Европейским союзом в 2017 году, а затем Британией в декабре 2020 года, передает Bloomberg.

    Они обвиняются в покупке автомобиля Mercedes Benz и оплате частного образования детей на сумму в несколько тыс. фунтов стерлингов.

    Прокуратура указывает, что Овсянников получил британский паспорт в январе 2023 года, оставаясь под санкциями, и что его жена перевела на его счет 76 тыс. фунтов стерлингов вскоре после его прибытия в Британию в феврале того же года.

    При заморозке его счета брат Овсянникова купил автомобиль стоимостью 54 тыс. фунтов, который использовал экс-губернатор, уточнили прокуроры.

    Овсянников и его родственники не признают себя виновными, заявляя, что не знали о санкциях или об ограничениях, связанных с финансовой поддержкой.

    Однако, по словам прокурора Пола Джарвиса, «невозможно представить, что эта информация могла быть неизвестна его жене и брату».

    Суд также установил, что Овсянников предоставил недостоверные данные для открытия банковского счета, а власти Британии разрешили ему использовать около 3 тыс. фунтов в месяц на личные нужды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овсянников, задержанный в Лондоне, не признал вину в обходе британских санкций и отмывании денег, предъявленную ему в Королевском суде Сазерка.

    По мнению профессора ВШЭ Марата Баширова, Овсянников может обладать чувствительной для России информацией и ему грозит выдача Киеву для «суда и пиара».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет подробностей о задержании Овсянникова.

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    19 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Диверсантов в российской форме уничтожили под Селидово

    Российские военные в ДНР уничтожили диверсантов ВСУ под Селидово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Селидово на Украине русские бойцы уничтожили диверсантов в российской форме, у которых в носках были спрятаны флаги Украины и Евросоюза, что, по словам офицера, свидетельствует о попытке пиар-акции.

    В районе города Селидово в Донецкой народной республике были уничтожены диверсанты Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным «Богдан» рассказал, что диверсанты, переодетые в российскую форму, были нейтрализованы русскими бойцами. Эти группы пытались проникнуть на позиции российских войск, но были остановлены плотным огнем.

    «Богдан» сообщил, что при обыске тел диверсантов были обнаружены флаги Украины и Европейского союза, спрятанные в носках. Это вызвало у бойцов подозрения в том, что целью диверсантов могла быть организация пиар-акции. По его словам, такие группы обычно стараются сделать фотографии или видео на территории, чтобы показать свое присутствие, однако в этом случае попытка закончилась неудачей.

    Командир подчеркнул, что противник регулярно пытается использовать такие маневры, но на этот раз их намерения были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали украинских солдат в форме бойцов Вооруженных сил России в Курской области. Украинские военные использовали российскую форму для проведения диверсий. На Украине в Часовом Яре украинские военные выдавали себя за мирных жителей.

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    19 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    США рассекретили документы об убийствах Кеннеди и Кинга

    Национальный архив США опубликовал документы об убийствах Кеннеди и Кинга

    США рассекретили документы об убийствах Кеннеди и Кинга
    @ ASSOCIATED PRESS/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный архив США обнародовал ранее засекреченные документы, связанные с убийствами 35-го президента США Джона Кеннеди, его брата Роберта и активиста борьбы за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

    Указывается, что документы обнародованы «в соответствии с директивой» главы американского государства. Подчеркивается, что представлены «все ранее засекреченные данные», которые относятся к «коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года президент США подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийств Джона и Роберта  Кеннеди в 1963 и 1968 годах, а также убийства Кинга в 1968 году.

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    18 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным

    Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет в полную силу»

    Трамп оценил разговор с Путиным
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу», заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент США заявил в соцсети Truth Social, что разговор был «очень хорошим и продуктивным». Удалось договориться «о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики». Достигнуто «понимание» того, что будет вестись работа «над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением» конфликта на Украине. Трамп заявил, что конфликт не произошел бы, находись он у власти в США.

    Кроме того, обсуждались многие элементы мирного соглашения. По словам главы американского государства, и Путин, и руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. «Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин проинформировал американского президента о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны. Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Путин подтвердил, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

    Коментарии (8)
    18 марта 2025, 18:04 • Новости дня
    Комик Останин заявил, что не пытался никого оскорбить
    Комик Останин заявил, что не пытался никого оскорбить
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержанный стендап-комик Артемий Останин сообщил на допросе в Следственном комитете, что не собирался никого оскорблять в ходе своего выступления.

    «У меня не было целью оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием. Тем более призывать к вражде к какой-то социальной группе», – сказал Останин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК по Москве.

    Юморист принес свои извинения.

    Напомним, в отношении Останина завели дело за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО. Через некоторое время он был задержан. По версии СК, в ходе выступления комик высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность лиц.

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    18 марта 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней

    Путин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней

    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней.

    В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение и дал соответствующее распоряжение российским военным, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    При этом российский президент отметил ряд существенных моментов, касающихся недоговороспособности Киева, добавили в Кремле. В телефонной беседе Путин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине ключевым условием является полное прекращение военной помощи Киеву.

    В контексте предложения о 30-дневном перемирии российский лидер указал на необходимость обеспечения действенного контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине. Также он уделил внимание перевооружению украинских вооруженных сил.

    Кроме того, Путин призвал Трампа обратить внимание на варварские преступления украинских боевиков против мирных жителей в Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Ранее Кремль обнародовал детали разговора Путина и Трампа.

    Коментарии (55)
    18 марта 2025, 17:15 • Новости дня
    Путин: Поезд ушел для западных компаний, чьи ниши оказались заняты

    Путин: Для тех западных компаний, чьи ниши оказались заняты, поезд ушел

    Путин: Поезд ушел для западных компаний, чьи ниши оказались заняты
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, для тех, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел», заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Хотел бы еще раз повторить, мы никого не выгоняли, кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления – это уже неважно. В любом случае речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как и говорил раньше, у нас в народе так говорят – «поезд ушел». Привилегий и преференций для возвращающихся не будет», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин поручил правительству России внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний, которые уходили из России.

    «Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», – сказал он.

    Ранее Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

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    18 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин чуть не выругался, говоря о нарушении Западом правовых норм

    Путин резко высказался о нарушении Западом правовых норм

    Путин чуть не выругался, говоря о нарушении Западом правовых норм
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в нецивилизованном подходе к правовым нормам в экономике и политике, отметив, что западные политики игнорируют принципы ради целесообразности.

    Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), раскритиковал Запад за игнорирование правовых норм, передает ТАСС. Обращаясь к участникам, он отметил, что западные политики часто пренебрегают нормами права в политике, оправдывая это целесообразностью.

    «Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: «Делаем так». Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави] – но так же нельзя, это противоречит [нормам]. «Ну ничего, что противоречит, так целесообразно». Вот и все», – рассказал Путин.

    По его словам, такая же ситуация складывается и в экономике, где западные страны прибегают к замораживанию активов и их изъятию. Президент подчеркнул, что эти действия Запада являются «грубыми и нецивилизованными».

    Ранее Путин заявил, что коллективный Запад не собирается больше стесняться и создавать «хоть какую-то видимость приличия», он открыто угрожает России новыми санкционными пакетами и «штампует их один за другим».

    Коментарии (8)
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