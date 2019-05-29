Избран новый президент Латвии

Сейм Латвии в среду с первой попытки избрал судью Суда Европейского союза Эгилса Левитса новым президентом республики.

Кандидатуру Левитса в ходе открытого голосования поддержал 61 депутат, передает ТАСС.

Всего на должность главы государства претендовали три кандидата – Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс. Для избрания на президентский пост одному из них нужно было заручиться поддержкой не менее 51 парламентария из 100.

Тем временем отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков, возглавивший список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП вместе со своим бывшим заместителем, экс-вице-мэром Риги Андрисом Америксом.