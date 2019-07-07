Акинфеев оценил возможность возвращения в сборную России

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, собирается ли он возобновить карьеру в сборной России по футболу.

«Возвращение в сборную? Думаю, что это маловероятно», – приводит его слова ТАСС.

33-летний голкипер подчеркнул, что свои решения никогда не отменяет. «Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА – не было вариантов, кроме как выбрать родной клуб и играть тут до конца контракта», – пояснил он.

1 октября Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры за сборную России. Голкипер провел в сборной 14 лет, на его счету 110 матчей.

Акинфеева называют автором российского чуда на чемпионате мира в 2018 году, когда наша сборная впервые в современной истории дошла до 1/4 финала ЧМ. Народное интернет-творчество посвятило множество работ «ноге Акинфеева», который защищал ворота.