США призвали Германию ввести наземные войска в Сирию

Соединенные Штаты призывают Германию отправить в Сирию наземные войска, чтобы частично заменить американский контингент, заявил в интервью Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Мы хотим от Германии наземных войск, чтобы частично заменить наших военнослужащих», – передает его слова RT.

Он отметил, что «Исламское государство*» можно победить и с помощью сирийских сил, но нужно и международное присутствие для авиационной поддержки, логистики, обучения и техпомощи.

В апреле в Белом доме заявили, что работают над тем, чтобы в остаточном воинском контингенте Запада в Сирии было больше европейцев, чем американцев.

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