США захотели оставить в Сирии вместо своих военных европейских

Белый дом работает над тем, чтобы в остаточном воинском контингенте Запада в Сирии было больше европейцев, чем американцев, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, военные на северо-востоке Сирии нужны, чтобы предотвратить расширение иранского влияния, передает ТАСС.