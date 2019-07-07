Умер 20-летний актер Камерон Бойс

Американский актер Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Sun.

Представитель семьи актера сообщил, что актер умер во сне из-за приступа, который стал результатом продолжительной болезни. Другие подробности не сообщаются, передает РИА «Новости».

Бойс родился 28 мая 1999 года, он известен по ролям в фильмах «Зеркала» и «Одноклассники», снимался в мюзикле «Наследники» и сериале «Джесси».