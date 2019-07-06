Матч молодежного первенства прервали из-за массовой драки футболистов

Матч молодежного Первенства России среди юношей между грозненским «Рамзаном» и «Новосибирском» был досрочно завершен из-за массовой драки футболистов.

По словам очевидца, игрок «Новосибирска» ударил лежащего игрока «Рамзана», чем и спровоцировал драку, передает Sport24.

После этого игроки «Рамзана» кинулись защищать своего товарища. Аналогично поступили и игроки «Новосибирска».

Прежде чем произошел инцидент, счет игры был 1:0 в пользу «Рамзана».

Ранее украинский футболист пообещал «положить москальскую рожу» в матче с российской командой.