Украинский футболист пообещал «положить москальскую рожу» в матче с российской командой

Полузащитник венгерского «Халадаша» гражданин Украины Юрий Габовда заявил, что в товарищеском матче с «Краснодаром-2» «положит как минимум одну москальскую рожу».

«Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, кофф на красную карточку 1.01. Слава Украине!» – написал он в своем Instagram, однако позже удалил сообщение из сториз. Об этом сообщает Sports.ru.

«Халадаш» сыграет с «Краснодаром-2» в пятницу 5 июля.

Пресс-служба клуба «Халадаш» заявила, что Габовда не сыграет против «Краснодара-2», сообщает Sport24.

«Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с «Краснодаром-2», – заявили в клубе.

Габовда при этом утверждает, что ничего не писал, а его аккаунт взломали. После публикации футболисту и его семье стали угрожать.

Сейчас украинец закрыл страницу для комментариев.