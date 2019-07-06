Конюхов прилетел в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили в штабе организации полета.

Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома «Северка» в Московской области утром в пятницу. Конечной точкой маршрута был город Евпатория, передает РИА «Новости».

При этом полет пришлось временно прервать из-за окончания светового дня, поэтому команда остановилась на ночевку в Темрюке. Полет в Крым был возобновлен в субботу.

«Самолет находится в воздушном пространстве Крыма. Они пересекли Керченский пролив и находятся в Крыму. По маршруту следования будет совершенна посадка рядом с поселком Коктебель на горе Клементьева. Полет проходит в штатном режиме», – рассказали в штабе организации полета.

Самолет «Летающая Лаборатория», на котором совершают полет Конюхов и Рябчинский, оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии.

Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета – 25 метров, вес – 900 килограммов.

Напомним, в 2015 году самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 совершил кругосветный полет.