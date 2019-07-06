Появилось видео перевозки и выпуска первой партии косаток

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опубликовал видео перевозки и выпуска первой партии косаток и белух из «китовой тюрьмы».

Видео появилось в Instagram ВНИРО.

На нем видно перемещение грузовых машин, погрузка контейнеров на корабль и перевозка животных в ваннах на судне по Амуру.

Также ВНИРО показал кадры погрузки животных с помощью специальных гамаков.

Первую партию морских животных (две косатки и шесть белух) выпустили в Охотское море 27 июня, передает РИА «Новости».

Экологи из общественных организаций заявляли о непрозрачности действий института при транспортировке и выпуске косаток и белух, на что во ВНИРО обещали показать видео выпуска.

Напомним, в конце июня нескольких косаток и белух выпустили на волю из «китовой тюрьмы». Сообщалось, что животные нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива.

Отпустить всех животных планируют до октября.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.