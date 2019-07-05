Российскому ребенку в суде отказали в дорогостоящем жизненно важном лекарстве

В Нефтеюганске ребенку с редким заболеванием суд отказал в предоставлении лекарств, по факту отказа в медикаментах Росздравнадзор проведет проверку, сообщают СМИ.

«Росздравнадзор проведет проверку по факту необеспечения необходимыми лекарствами несовершеннолетнего ребенка с редким заболеванием (миодистрофия Дюшенна) в Нефтеюганске. По сообщениям СМИ, суд Ханты-Мансийска отказал родителям четырехлетнего мальчика в требовании обеспечить его жизненно необходимым препаратом», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

По сообщениям СМИ, ребенок вместе с родителями приехал из Нефтеюганска в суд Ханты-Мансийска по делу о выдаче ему жизненно важного лекарства. Родителям сказали номер кабинета, но, по утверждению прессы, заседание прошло в другом зале без них.

Судья вынес решение в выдаче препарата отказать. В изданиях сообщают, что врачи постановили назначить ребенку лекарство, не зарегистрированное в России, но по закону препарат должны были выдать местные власти. Стоимость лекарства оценивалась в 18 млн рублей, что могло «отпугнуть» чиновников, отмечают в СМИ.

По данному факту также начало проверку региональное управление СК.

«В эфире федерального канала вышел сюжет о том, что семье из Нефтеюганска, воспитывающей малолетнего ребенка, имеющего редкое генетическое заболевание, органами здравоохранения отказано в обеспечении мальчика лечебным препаратом за счет бюджета, несмотря на то, что в других субъектах Российской Федерации имеется такая практика. По данному факту следственными органами СКР по Югре организована процессуальная проверка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.