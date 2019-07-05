Россия намерена квотировать импорт щебня из Белоруссии

В России могут ввести квоты на импорт белорусского щебня, который считают «транзитным» с Украины, следует из доклада Минпромторга.

Доклад составили по поручению вице-премьера Дмитрия Козака и разослали ведомствам, передает «Интерфакс».

Минпромторг выяснил, что белорусские гранитные карьеры пользуются для отправки своей продукции только двумя станциями – Ситница и Житковичи. После этого министерство предложило РЖД согласовывать заявки на перевозку щебня только с этих станций. При этом поставки через другие станции по-прежнему продолжаются.

В связи с этим, было предложено ввести квоты на перевозку щебня из Белоруссии в Россию, учитывая российские потребности.

Чтобы обсудить эту идею, Минпромторг предложил созвать совещание с участием представителей Федеральной таможенной службы и РЖД.

В декабре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым вводится запрет на ввоз на российскую территорию ряда товаров с Украины, в том числе гальки, щебня, гравия и известняка.