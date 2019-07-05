Устранены неполадки на космической обсерватории «Спектр-РГ»

Специалисты заменили разрядившийся химический источник тока, который привел к переносу запуска космической обсерватории «Спектр-РГ» с июня на июль, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Запуск космической обсерватории состоится 12 июля, передает ТАСС.

«Все уже подготовлено. Его (источник тока) заменили на следующий день, просто не было пускового окна. Сейчас у нас пуск стоит на 12 июля», – сказал он.

Также Рогозин отметил, что были проведены все регламентные работы по ракете и разгонному блоку.

Кроме того, глава Роскосмоса заявил, что с космодрома Восточный в следующем году будет проведено порядка шести пусков ракет.

«Мы надеемся, что космодром Восточный в следующем году будет гораздо более интенсивно работать. Мы планируем сюда переводить коммерческие и государственные пуски. В целом в следующем году от четырех до шести пусков мы планируем на Восточном провести», – сказал он.

Ранее Рогозин заявил, что решение о переносе запуска ракеты принято, чтобы прервать тенденцию аварийности.

Напомним, запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» отложен. Позже была названа причина этого решения.

При этом в сентябре 2018 года сообщалось о переносе сроков запуска «Спектр-РГ» на март-апрель 2019 года.

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