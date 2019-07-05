Амурская область запустила в космос свой первый спутник

Амурская область первой среди регионов Дальнего Востока запустила в космос свой спутник – на орбиту его выведет ракета-носитель «Союз-2.1б». Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал это событие знаковым в истории области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что «АмурСат» является первым амурским спутником и в целом первым спутником, изготовленным на Дальнем Востоке – «до этого спутники дальше Томска не производили», следует из сообщения на сайте правительства Амурской области.

Он подчеркнул, что это знаковое событие в истории области.

«Спутник разработали студенты АМГУ при поддержке НИИ ядерной физики МГУ им. Ломоносова. Он принесет практическую пользу – позволит наблюдать погоду. Мы сможем вести мониторинг в интересах сельского хозяйства и минприроды», – добавил Василий Орлов.

Губернатор указал также, что «запуск стал возможным потому, что в прошлом году Амурский госуниверситет вошел в специальную программу Роскосмоса».

«И сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы создать на базе АмГУ подразделение по сборке и предполетным испытаниям спутников, которые будут запускать с космодрома «Восточный», – рассказал он.

Амурский спутник «АмурСат» – это малый космический аппарат. Он создан на базе стандарта CubSat, размером 3U (1U («юнит») – составляет 10х10х10 см при весе не более 1,3 кг). Попутная полезная нагрузка амурского спутника – приемник АЗН-В (автоматическое зависимое наблюдение-вещание), технологическая отработка в интересах Минтранса (трекинг воздушных судов).

«АмурСат» позволит проводить мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах в интересах Росгидромета, проводить эксперименты по исследованию основных характеристик новых фотоэлектрических преобразователей, изготовленных на основе наноматериалов, полученных в лабораториях «Физики поверхности» АмГУ и «Оптики и электрофизики» ИАПУ ДВО РАН Владивостока.

Вместе с этим ракета-носитель «Союз-2.1б» доставит за пределы земной атмосферы космический аппарат «Метеор-М» № 2-2. Он войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли.

Это был пятый по сету запуск с космодрома «Восточный». Первый старт ракеты-носителя с амурского космодрома состоялся в апреле 2016 года. Последний – в декабре 2018 года. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту спутники «Канопус-В» № 5 и № 6.

Космодром «Восточный» прирастает второй очередью. Ее строительство началось в этом году. Завершить его строительство как можно скорее поручил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что Россия должна располагать независимым доступом в космос с российской территории.

Уже в ближайшее время пусковые нагрузки на космодром Восточный должны возрасти. «Восточный» готовят к запуску тяжелых ракет типа «Ангара-5» по поручению главы государства. Первый пуск данной ракеты с космодрома Восточный запланирован на 2021 год.

Выбор Амурской области для строительства нового космодрома гражданского назначения обусловлен близостью к южным широтам, что облегчает вывод на орбиту космических аппаратов. Он позволит обеспечить независимый доступ России в космос. В данный момент пилотируемые запуски проходят с космодрома Байконур в Казахстане.

Кроме того, космодром развивает кадровый потенциал для высокотехнологичных областей промышленности. В регионе изменяется образовательный процесс. Кадры для космической отрасли в Приамурье готовят со школьной скамьи.

Так, например, в Приамурье действуют 16 аэрокосмических классов. Они открыты в школах Благовещенска, Зеи, Шимановска и ЗАТО Циолковский. Всего в профильных классах обучаются более 400 школьников. Учебные планы аэрокосмических классов предусматривают изучение математики, физики, информатики и ИКТ на углубленном уровне, а также элективные предметы по космонавтике и астрономии, ракетомоделированию, авиомоделированию, инженерной графике.

В 2017 году в школы вернулся предмет «Астрономия». Приамурье стало одним из регионов, где изучение данной дисциплины не прерывалось. Амурские ребята изучали науки о небесных телах в рамках элективных курсов.

С 2016 года в АмГУ «под амурский космодром» открыты два направления: «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» и «Ракетные комплексы и космонавтика». В настоявшее время по космическим специальностям обучаются 117 студентов.

В общей сложности на объектах космодрома практику прошли 180 амурских студентов, более 60 выпускников трудоустроены.

Первый гражданский космодром России остается градообразующим предприятием нового амурского города Циолковский. Идет строительство в микрорайоне Звездный. Всего с 2015 года в Звездном возвели семь домов, ключи от квартир получили 515 семей сотрудников космодрома. Еще десять жилых зданий в Звездном сейчас находятся в стадии строительства.

Напомним, в пятницу, 5 июля, ракета «Союз-2.1б» с российским метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и еще 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный.

В Роскосмосе сообщили о том, что разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2.