Амурская область запустила в космос свой первый спутник

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Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Погибшие подводники могли решать невыполнимые задачи

Погибшие гидронавты выполняли настолько секретную миссию, что известно о ней станет лишь через многие годыФото: Лев Федосеев/ТАСС
Пока высокая комиссия выясняет подробности и причины трагедии на глубоководном аппарате в Баренцевом море, с имен погибших подводников был снят гриф секретности. Журналистам удалось выяснить, что офицеры, проявившие героизм и отдавшие жизни ради спасения лодки и экипажа, участвовали в уникальных морских операциях, а «на гражданке» были любящими отцами и мужьями. Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извиняться. Москва, в свою очередь, тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Мы живем в мире симулякров

Алексей Алешковский, сценарист
Парад когнитивных диссонансов будет длиться вечно, пока мы будем отдавать честь глупости, а не здравому смыслу. А здравый смысл не дает простых ответов на сложные вопросы. Как и либеральные ценности. Подробности...

Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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            Амурская область запустила в космос свой первый спутник

            5 июля 2019, 10:13

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Амурская область первой среди регионов Дальнего Востока запустила в космос свой спутник – на орбиту его выведет ракета-носитель «Союз-2.1б». Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал это событие знаковым в истории области.

            Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что «АмурСат» является первым амурским спутником и в целом первым спутником, изготовленным на Дальнем Востоке – «до этого спутники дальше Томска не производили», следует из сообщения на сайте правительства Амурской области.

            Он подчеркнул, что это знаковое событие в истории области.

            «Спутник разработали студенты АМГУ при поддержке НИИ ядерной физики МГУ им. Ломоносова. Он принесет практическую пользу – позволит наблюдать погоду. Мы сможем вести мониторинг в интересах сельского хозяйства и минприроды», – добавил Василий Орлов.

            Губернатор указал также, что «запуск стал возможным потому, что в прошлом году Амурский госуниверситет вошел в специальную программу Роскосмоса».

            «И сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы создать на базе АмГУ подразделение по сборке и предполетным испытаниям спутников, которые будут запускать с космодрома «Восточный», – рассказал он.

            Амурский спутник «АмурСат» – это малый космический аппарат. Он создан на базе стандарта CubSat, размером 3U (1U («юнит») – составляет 10х10х10 см при весе не более 1,3 кг). Попутная полезная нагрузка амурского спутника – приемник АЗН-В (автоматическое зависимое наблюдение-вещание), технологическая отработка в интересах Минтранса (трекинг воздушных судов).

            «АмурСат» позволит проводить мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах в интересах Росгидромета, проводить эксперименты по исследованию основных характеристик новых фотоэлектрических преобразователей, изготовленных на основе наноматериалов, полученных в лабораториях «Физики поверхности» АмГУ и «Оптики и электрофизики» ИАПУ ДВО РАН Владивостока.

            Вместе с этим ракета-носитель «Союз-2.1б» доставит за пределы земной атмосферы космический аппарат «Метеор-М» № 2-2. Он войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли.

            Это был пятый по сету запуск с космодрома «Восточный». Первый старт ракеты-носителя с амурского космодрома состоялся в апреле 2016 года. Последний – в декабре 2018 года. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту спутники «Канопус-В» № 5 и № 6.

            Космодром «Восточный» прирастает второй очередью. Ее строительство началось в этом году. Завершить его строительство как можно скорее поручил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что Россия должна располагать независимым доступом в космос с российской территории.

            Уже в ближайшее время пусковые нагрузки на космодром Восточный должны возрасти. «Восточный» готовят к запуску тяжелых ракет типа «Ангара-5» по поручению главы государства. Первый пуск данной ракеты с космодрома Восточный запланирован на 2021 год.

            Выбор Амурской области для строительства нового космодрома гражданского назначения обусловлен близостью к южным широтам, что облегчает вывод на орбиту космических аппаратов. Он позволит обеспечить независимый доступ России в космос. В данный момент пилотируемые запуски проходят с космодрома Байконур в Казахстане.

            Кроме того, космодром развивает кадровый потенциал для высокотехнологичных областей промышленности. В регионе изменяется образовательный процесс. Кадры для космической отрасли в Приамурье готовят со школьной скамьи.

            Так, например, в Приамурье действуют 16 аэрокосмических классов. Они открыты в школах Благовещенска, Зеи, Шимановска и ЗАТО Циолковский. Всего в профильных классах обучаются более 400 школьников. Учебные планы аэрокосмических классов предусматривают изучение математики, физики, информатики и ИКТ на углубленном уровне, а также элективные предметы по космонавтике и астрономии, ракетомоделированию, авиомоделированию, инженерной графике.

            В 2017 году в школы вернулся предмет «Астрономия». Приамурье стало одним из регионов, где изучение данной дисциплины не прерывалось. Амурские ребята изучали науки о небесных телах в рамках элективных курсов.

            С 2016 года в АмГУ «под амурский космодром» открыты два направления: «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» и «Ракетные комплексы и космонавтика». В настоявшее время по космическим специальностям обучаются 117 студентов.

            В общей сложности на объектах космодрома практику прошли 180 амурских студентов, более 60 выпускников трудоустроены.

            Первый гражданский космодром России остается градообразующим предприятием нового амурского города Циолковский. Идет строительство в микрорайоне Звездный. Всего с 2015 года в Звездном возвели семь домов, ключи от квартир получили 515 семей сотрудников космодрома. Еще десять жилых зданий в Звездном сейчас находятся в стадии строительства.

            Напомним, в пятницу, 5 июля,  ракета «Союз-2.1б» с российским метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и еще 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный.

            В Роскосмосе сообщили о том, что разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2.


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