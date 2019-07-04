Гуайдо собрался вывести долг перед Россией из-под равенства кредиторов

Экономические советники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо предложили установить правило равенства кредиторов, из-под которого будут выведены долги перед Россией и Китаем, сообщают СМИ.

Из обещаний оппозиции о равенстве кредиторов решено сделать несколько исключений: это двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая и долговые сделки, подлежащие антикоррупционному расследованию. Кроме того, из-под равенства кредиторов выведут долги по наложенным международными арбитражными судами компенсациям, сообщает Reuters.

Принцип равенства должен лишить кредиторов стимула инициировать судебные процессы против Венесуэлы, так как в этом случае долги с судебными решениями не получат никаких преференций.

У Венесуэлы насчитывают долги на общую сумму около 200 млрд долларов.

Напомним, 30 апреля на стороне поддерживаемого США лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо выступила группа военных, в стране возобновились масштабные акции протеста. Пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли.

Однако 5 мая Гуайдо признал провал попытки свержения президента Венесуэлы, не исключив при этом, что согласился бы на предложение США о начале военной интервенции в Венесуэлу.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что оппозиция Венесуэлы должна руководствоваться демократическими правилами.